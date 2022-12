Se rompe el secreto de confesión tras ver que la realidad no es la que están viviendo

Mateo y Sandra se van a confesar a la Iglesia y al parecer no es la persona que todos pensaban que eran. Hay que tener cuidado con la venganza del alcalde. Santi al parecer no es la persona que dice ser y el matrimonio no tiene nada bueno. No están conforme con la actitud de Mateo.

Todos pendientes de qué pasará con el secreto de confesión, ¿Quieres saber qué sucede? No te pierdas el vídeo que encabeza la noticia.