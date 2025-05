Rebeca, la astuta mujer que intenta quedarse con la fortuna de Plutarco

Rebeca Oropeza es divertida, simpática y ¿por qué no? astuta e interesada. No tiene ningún reparo en utilizar sus belleza para conseguir lo que se proponga. Gracias a ello consiguió un puesto en la empresa y se ha ganado también la atención de Plutarco, pero no contaba con la llegada de Helena.

Cuando la mujer de Plutarco falleció, Rebeca vio la oportunidad de casarse con él y quedarse con su enorme fortuna, pero la llegada de Helena cambió las reglas del juego. Rebeca no dudó en utilizar todos los recursos a su alcance para intentar deshacerse de Helena y apartarla del camino de Plutarco.