¿Quién es el desconocido que se presenta en la oficina de Dilara?

Un desconocido se presenta en la oficina de Dilara preguntando por ella. No ha llegado aún y Keriman le pide entonces que se siente a esperar, pues Dilara no se va a retrasar demasiado. A Keriman le pica la curiosidad por saber quién es esa persona, pero el hombre no suelta prenda.

Cuando Dilara llega, le pide a Keriman que la deje sola con este desconocido. El hombre le entrega a Dilara sendas fotos de cuando ella era pequeña y le dice que se las dio su madre. ¿Quién es este hombre misterioso? Dilara no tarda en descubrirlo.