Oskan, el padre de Hazal se presenta en el colegio

Hazal ha llegado llorando a casa. Su padre Oskan ha salido de la cárcel y se ha presentado en el colegio con la intención de recogerla. Hazal ha pasado un mal rato y ha regresado a la mansión Gulpinar. No quiere regresar con su antigua familia y menos con su padre. Dilara le ha asegurado que eso no va a pasar. Lo que no saben es que Oskan ha salido de la cárcel gracias a Rahmi, el padre de Cihan.