Hazal escapa de casa de Cihan y acude a casarse con Damir

Cihan no quiere de ninguna manera que la relación entre Hazal y Damir siga adelante. Considera a Damir un tipo muy peligroso y no está dispuesto a que su hija siga viéndose con él. Sin embargo, Hazal no piensa igual. Para evitar esta relación, Cihan he encerrado a Hazal en casa, pero eso no se mantendrá durante mucho tiempo.

Damir por su parte, ha elaborado un plan para conseguir reunirse con Hazal. La ha propuesto matrimonio. Para él es la mejor manera de acabar con las reticencias de Cihan y entrar en la familia. El plan consiste en lograr que Hazal salga de casa. Cansu intenta impedirlo, pero todo es en balde.