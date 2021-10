"Tú eres mi ancla, mi faro, mi guía. Eras tú, Gulseren"

Han pasado muchas cosas juntos, pero hay algo que Cihan no se puede quitar de la cabeza y es lo que siente por Gulseren. Su matrimonio con Dilara está acabado hace tiempo y Cihan no puede esperar más y necesita decirle a Gulseren todo lo que siente por ella. Sin embargo, Cihan no se espera la reacción de la madre de Cansu a sus palabras. Cihan se queda desorientado.