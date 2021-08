Dilara le pide el divorcio a Cihan y le dice que es una prueba

Gülseren está destrozada porque Hazal se ha ido de casa. No sabe dónde está. Su hija se ha marchado a casa de Dilara, pero no le ha dicho nada a su madre. Cuando Cihan se entera, intenta que al menos Hazal le diga a su madre dónde está. Por su parte, Dilara asegura tener un plan para saber si Gülseren prefiere el amor de su hija o el dinero de su familia. Según Dilara, la única forma de saberlo es divorciándose de Cihan. Su marido no sale del asombro.