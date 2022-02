Descubre la increíble sorpresa que Cihan le ha preparado a Ayşe

El comienzo de la relación de Cihan y Ayşe no ha sido fácil. No se trata solo de que Ayşe fuese la terapeuta de Hazal, la incontrolable hija de Cihan, sino que, además, la vida de Cihan estaba completamente patas arriba. Por un lado, su exmujer, Dilara, iba a tener un hijo con otro hombre, y no un hombre cualquiera, sino que se trataba del enemigo de la familia. Además, Cihan acababa de perder a Gülseren, la mujer que amaba, el día de su boda. A todo esto hay que sumar la extraña relación que tienen las hijas de Cihan y lo descontrolada que estaba, y está, Hazal.

Por todo ello, la relación entre Ayşe y Cihan ha sido complicada pero, aun así, Ayşe ha estado a su lado para apoyarlo en absolutamente todo y ahora él quiere agradecérselo de una forma muy especial... ¿Quieres ver la sorpresa que Cihan tiene preparada para Ayse? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.