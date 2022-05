Deniz intenta solucionar el grave problema en el que les ha metido Dilara

A Dilara no se le ocurrió mejor idea que ofrecer a los padres adoptivos de Emre una desorbitada cifra de dinero por que le diera a su bebé. La madre de Cansu pensó que era la mejor solución para los problemas mentales de su hija y los padres de Emre accedieron encantados a la 'venta' después de escuchar la gran cantidad de dinero que Dilara les ofrecía.

Cuando Deniz descubre lo que ha sucedido, no puede creerlo. Cansu parece feliz con el tema y a Dilara no le ha importado la moralidad de su acto, pero Deniz sabe que ese no es el camino y además es consciente del grave problema en el que su suegra, su mujer y los padres de Emre se han metido. Ahora intenta buscar una solución.