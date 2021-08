Cihan le pide a su hija Cansu que no vuelva a ver a Oskan

Oskan acudió al instituto de Cansu para presentarse a su hiha biológica. Cuando Cihan lo descubre, reacciona violentamente y le da una buena paliza. Cansu no lo sabe y Oskan duda si denunciarle o no. Mientras eso ocurre, Cihan se sienta con su hija para avisarle sobre Oskan y pedirle que no le vuelva a ver nunca más.