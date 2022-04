Cansu se mete en un enorme lío del que Hazal la intenta rescatar

Los problemas de Cansu siguen adelante y cada vez se complican más. Ahora ha tenido la 'brillante' idea de secuestrar a un bebé en el hospital y todos los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, aunque todavía no han dado la identidad del responsable. Hazal está desesperada porque intenta que su hermana entre en razón y devuelva al pequeño, pero Cansu está obsesionada. El chantaje emocional a su hermana Hazal surge efecto.

Por su parte, Dilara intenta ponerse en contacto con su hija pero no puede. Sabe que ha sido ella la responsable e intenta hablar con Cansu para que entre en razón. Al no obtener respuesta, no le queda más remedio que contactar con Cihan.