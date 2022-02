Candan recibe una amenaza de muerte mientras está ingresada en el hospital

Cuando Dilara se enteró de que Candan estaba empezando a mantener una relación con su hijo Ozan, la rabia la dominó y fue a casa de Candan para amenazarla de muerte si no dejaba a su hijo en paz. Dilara sabe que Candan solo se mueve por el interés y la venganza pero, aún así, sus formas fueron de todo menos correctas y, ahora, alguien ha disparado a Candan y es Dilara la que está acusada de intento de asesinato.

Dilara está bajo prisión preventiva y el testimonio de Candan la puede encerrar para siempre. Además, Candan tiene una grabación en la que se escucha a Dilara amenazándola y si sale a la luz Dilara tendrá muy difícil demostrar que no fue ella quién la disparó.

Pero Dilara no está sola, hay mucha gente que la quiere proteger, cueste lo que cueste. Por eso, Candan recibe una visita en el hospital que la amenaza con la muerte si no cambia su declaración... ¿Quieres descubrir quién intenta amenazar a Candan?¿Quieres saber qué le dice? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.