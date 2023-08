Süreyya advierte a Begum sobre las intenciones de Can

Begum parece estar enamorada de Can. El amigo de Süreyya y Begum han intimado mucho y desde hace un tiempo ambos mantienen una relación en la que la mayor dificultad es conseguir que Emir le acepte. Pero incluso ese problema se va solucionando gracias a la colaboración de Faruk.

Sin embargo, Süreyya ha recibido una información de la hermana de Can que la ha dejado muy preocupada. Can no parece estar demasiado interesado en Begum, sino más en acercarse a la propia Süreyya. Ella le ha dejado ya claro que no está interesada en él, pero no termina de estar tranquila. Por eso, acude a ver a Begum para explicarle la situación y advertirle de que debe tomar medidas.