¡El reencuentro más esperado!: Faruk y Süreyya, cara a cara de nuevo

Faruk no se da por vencido después de ser rechazado por Süreyya en el restaurante donde la joven trabaja. El hijo de Esma ha recorrido cientos de kilómetros para dar una explicación a su mujer sobre su antigua historia de amor con Begüm y sobre Emir, el hijo que ambos tuvieron cuando eran pareja hace ya once años. Sin embargo, Süreyya no se lo pondrá fácil. Ha sufrido mucho y no está dispuesta a escucharle.

Ante la negativa de su esposa, Boran pierde los nervios y, en plena calle de Praga, levanta el tono de voz a su mujer y la agarra del brazo. En ese momento, aparecen unos policías en el lugar, y acaban deteniendo a Faruk por su comportamiento. Süreyya se mantiene impasible y no hace nada por evitarlo.