Una joven le paga el café a Faruk después de que este se dejara la cartera en casa

Como cada mañana, Faruk ha salido de su lujoso apartamento de la ciudad con destino a su oficina. De camino, ha parado en una cafetería para pedir un café. Todo marcha con normalidad hasta que llega el momento de pagar. Faruk no encuentra la cartera y se empieza a montar una buena cola detrás de él. Al poco tiempo descubre que no la tiene, así que deberá olvidarse del café. Sin embargo, detrás de él hay una joven que se ha dado cuenta de la situación y se ofrece a pagarle el desayuno.

Se llama Süreyya y es una clienta asidua de la cafetería a tenor de la familiaridad con que la tratan los empleados. Faruk está algo avergonzado por la situación, él es un hombre rico que lleva una importante empresa y no está acostumbrado a que le tengan que prestar dinero. Süreyya, por su parte, no le da demasiada importancia al asunto. Asegura que es algo que le podía haber pasado a cualquiera. Es la primera vez que Faruk y Süreyya coinciden y se conocen, aunque todavía no se han presentado formalmente.