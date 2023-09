Ipek no se toma en serio la petición de divorcio de Fikret

La primera intención de Ipek era casarse con Faruk y convertirse en la futura señora de la mansión Boran. Pero apareció Süreyya y conquistó el corazón de Faruk que nunca tuvo ojos para Ipek. Sin embargo, ella no renunció a su ambición y, ayudada por Esma, se convirtió en la esposa de Fikret. Nunca le quiso demasiado y le trataba con desdén, pero al menos estaba dentro de la familia Boran.

El caso de Fikret era lo contrario. Estaba profundamente enamorado de Ipek y cuando su madre le ofreció la posibilidad de casarse con ella, no lo dudó un instante. Pero desde el primer momento, la relación entre ambos no era igualitaria. Mientras Ipek no tenía demasiado en cuanta a su marido, Fikret estaba locamente enamorado de ella.

Con esta situación, el matrimonio tenía que resentirse. La secretaria de las empresas de los Boran se cruzó en el camino de Fikret y, ante el desapego de Ipek, el segundo de los hermanos empezó a sentirse atraído por ella. Ahora, después de todo lo que ha pasado, Fikret ha decidido pedirle el divorcio a Ipek y, paradójicamente, ella no se lo toma en serio.