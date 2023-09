Los hijos de Esma interrogan a su madre sobre el incidente en la cabaña que casi le cuesta la vida

Esma había acudido a la cabaña de Garif donde había quedado con él. Pero allí se encuentra con la desagradable presencia de Reyhan que intenta hacerle pagar todo el daño que le ha hecho. Ambas mantienen una fuerte discusión y de repente, la cabaña comienza a arder. Ambas salen vivas de milagro. Alguien ha prendido fuego a la cabaña.

La familia de Esma no sabe exactamente los detalles del asunto, pero andan muy preocupados por la salud de Esma. Ella asegura estar bien y no recordar mucho de lo que allí sucedió, pero los hijos no se lo creen. Faruk tiene sospechas y quiere investigar no sólo lo que hacía su madre allí, sino con quién estaba y por qué acudió sola. Süreyya intenta calmarle y, por una vez, se pone del lado de Esma, cosa que la madre de Faruk agradece. Todo ha quedado en un enorme susto, pero Faruk seguirá investigando.