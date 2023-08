Hay algo en los planes de Can que empieza a hacer sospechar a Süreyya

Süreyya se quedó muy sorprendida cunado Can le confesó lo que sentía por ella. Hasta ahora, Süreyya siempre había visto a Can como un buen amigo, pero sin más pretensiones. Ahora, intenta poner tierra de por medio con él.

Begum ha acudido a ver a Süreyya porque necesita pedirle un favor. Emir no acepta el papel de Can y se niega a conocerle mejor. Por eso, Begum le pide a Süreyya que acompañe a Faruk a su casa para entre ambos intentar convencer al pequeño. Süreyya acepta. Sin embargo, hay algo en la vida de Can que comienza a ser sorprendente incluso para Süreyya. Dilara se encarga de abrirle los ojos a su amiga. Can no es trigo limpio. ¿Qué es lo que pretende?