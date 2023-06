Fikret entabla conversación con un misterioso hombre mientras se emborracha en un bar

La llegada de Faruk de la mano de Süreyya a su casa no ha sido el momento idílico que se suponía. Allí se han encontrado con toda la familia esperando y también con Ipek y sus padres. La situación era realmente incómoda para todos. Cuando se han marchado los padres de Ipek, humillados, Esma le ha pedido a todos sus hijos que se marcharan para hablar con Faruk. Fikret se siente, una vez más ninguneado.

Su madre lo había preparado todo para emparejar a Ipek con Faruk, pero el que realmente está enamorado de Ipek es Fikret. Siente que su madre no le tiene respeto y acaba en un bar ahogando sus penas en alcohol. Está enamorado de Ipek, pero es casi invisible para su madre. Allí coincide con un misterioso hombre con el que se pone a charlar. No le conoce, pero termina contándole cosas que quizá no debería.