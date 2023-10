Faruk revela a Adem un secreto impactante...¡Puso a Halim en su camino!

Faruk está arrepentido por la trampa que tendió a su hermano Adem y está dispuesto a sincerarse ante él.

Al marido de Süreyya no le gustan los secretos y confiesa a su hermano que él puso a Halim en su camino para arruinarle la vida.

Le aclara que lo hizo antes de que se reconciliaran, pero, a pesar de ello, desea disculparse con él.

Adem no da crédito a lo que está escuchando y le recrimina sus actos. "Me pusiste en manos de mi enemigo y te creí cuando me dijiste que eras mi hermano de verdad", le asegura a Faruk.