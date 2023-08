Faruk habla con Süreyya y acepta el nuevo papel de Can en la vida de Emir

No lo lleva nada bien. La idea de que Emir empiece a convivir con Can, el novio de Begum, no le hace ninguna gracia a su padre Faruk. Cree que eso le alejará de él y Faruk no está feliz. Por otro lado, acepta que Begum tiene derecho a rehacer su vida y ser feliz con quien le apetezca y, aunque Can no es la persona más apropiada, según Faruk, él no tiene derecho a entrometerse.

Cuando Süreyya oye hablar a su marido sobre lo que piensa de la relación entre Emir y Can se queda gratamente sorprendida, porque descubre que Faruk ha madurado y, aunque no le guste le idea, está dispuesto a respetar la decisión de Begum sobre su futuro.