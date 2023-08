Faruk no se fía de Can y así se lo hace saber a Begüm: "Ten cuidado y actúa con sensatez"

Faruk desayuna en casa de Begüm para pasar tiempo con su hijo Emir. Cuando el pequeño se va a la escuela, el hijo de Esma advierte a su exnovia que tenga cuidado con Can. Para Faruk no es un hombre de fíar y teme que pueda acabar haciendo daño a Begüm y al hijo que ambos tienen en común. "Ten cuidado y actúa con sensatez. Este hombre no es bueno", afirma el marido de Süreyya a la ginecóloga.

Begüm cree que Faruk está exagerando y el hecho de haber sido Can el abogado de Süreyya cuando estuvieron a punto de separarse, tampoco ayuda.

Faruk le pide a su exnovia que hasta que no conozca mejor al abogado y cantante, lo mantenga alejado de la vida de Emir. Para el hijo de Esma lo más importante es la felicidad de su hijo Emir y no quiere que el pequeño sufra.