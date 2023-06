Esma le propone a los padres de Ipek una boda de conveniencia de su hija con uno de sus hijos

Esma es una mujer muy dominante. Lleva la gestión de la mansión de los Boran con mano de hierro y quiere controlar todo lo que sucede dentro y fuera de allí. Una de sus grandes preocupaciones es que sus hijos se casen con la persona adecuada. El que más le preocupa de todos es Faruk. Es el mayor y el que se encarga de gestionar todo el patrimonio familiar.

El control que Esma quiere tener sobre toda incluye la decisión sobre qué novia deben tener sus hijos. Ella se cree con derecho a tener la última palabra y su perfil de nuera está muy definido. Se ha fijado en Ipek, la hija de sus amigos. Se trata de una chica guapa a la que poder manejar a su antojo. Es la candidata ideal para ser la futura mujer de su hijo Faruk.

Ante la posibilidad de que su hijo mayor se encariñe con otra persona, acelera sus planes y les propone a los padres de Ipek que su hija se case con Faruk. Ellos quedan sorprendidas, pues no entienden que, en los tiempos que corren, alguien quiera concertar un matrimonio, pero no saben que también Ipek está interesada en Faruk. El único que todavía no sabe nada del asunto es el propio Faruk.