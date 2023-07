Esma abandona la mansión: ¿qué le ha llevado a tomar esta decisión?

Esma deja la mansión familiar y sus hijos se muestran muy preocupados. Faruk está convencido que se ha ido porque él y su mujer Süreyya se van a mudar a otra casa. Fikret no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados y va en busca de su madre.

Al llegar a la casa donde se ha instalado Esma en Estambul, Fikret se percata que su madre esperaba la visita de Faruk y no la de él. El marido de Ipek no duda en confesarla lo que opina de sus preferencias. "Tú sólo tienes ojos para Faruk. Del resto de la familia, has pasado", revela el joven muy enojado.

Su madre no puede permanecer callada y le confiesa que ha dedicado su vida a cuidar a todos ellos por igual,sin hacer distinciones, y que ha sido una mujer muy tolerante, especialmente, con sus nueras a las que, según ella, le has consentido más de la cuenta. Esma revela a Fikret que se ha ido de la casa familiar para que ellos puedan seguir con sus vidas.