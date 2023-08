Emir escucha un cotilleo de Ipek a su amiga Gurcu sobre el novio de su madre Begum

La relación entre Ipek y Süreyya nunca ha sido sencilla. Ipek no perdona a la mujer de Faruk que se enamorara de él, porque Ipek quería aspirar a convertirse en la señora del clan Osman. Ahora, que se ha tenido que casar con Fikret, no pierde ocasión de hablar mal de Süreyya cada vez que tiene ocasión.

En medio de una fiesta en la mansión de los Osman. Ipek está hablando con su amiga Gurcu. Allí le cuenta que Süreyya ha convencido a su amigo Can para que se haga novio de la ex pareja de Faruk. Gurcu no da crédito.

Aunque en principio era un simple cotilleo entre dos amigas, Emir lo ha escuchado todo desde la puerta e Ipek se da cuenta enseguida de que el pequeño no sabía nada. Ahora Ipek tiene un serio problema, porque en cuanto Emir le cuente a Faruk lo que ha escuchado, ella tendrá problemas.