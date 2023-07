La bronca de Süreyya a Dilara tras descubrir que su amiga le ha mentido con el papel de Adem en la escuela

Dilara es la mejor amiga de Süreyya. La considera como esa hermana que nunca tuvo y ambas están muy unidas. Por eso, cuando Süreyya descubre que Adem está detrás de la financiación de la escuela que ha montado con su amiga, se enfada mucho con ella. Dilara nunca le ha dicho que Adem estuviera involucrado en el caso. Adem es el mismo que ha acusado a Faruk de asesino y les ha estado haciendo la vida imposible. Süreyya no puede creer que su mejor amiga no sólo haya aceptado el dinero de Adem, si no que le haya mentido y no le haya contado la verdad. la amistad entre ambas está herida de muerte.

Faruk escucha con atención la bronca que Süreyya le está echando a Dilara y no puede evitar pensar en que él tampoco le ha contado a su mujer la verdad sobre el origen del pequeño Emir. Faruk sabe que tarde o temprano Süreyya lo descubrirá y posiblemente tenga la misma reacción, o peor, que está teniendo ahora con Dilara. A Faruk se le presenta un dilema.