Begüm confiesa a Faruk que está muy enferma: "Te robé el pasado de Emir y tal vez me pierda su futuro"

Begüm confiesa a Faruk que Emir es su hijo y le explica que, cuando se fue a vivir a Londres con David, no sabía que estaba embarazada.

Le revela que Esma jugó un papel muy importante en la decisión que tomó. Le asegura que ella era muy joven y su madre la asustó mucho. Tenía miedo que la pudiera separar de su hijo. Faruk está muy enfadado con ella, pero se entristece y se preocupa cuando la ginecóloga le confiesa que está muy enferma.

Begüm le explica que está con un tratamiento experimental, pero no se sabe si será efectivo o no. Le revela que le ha buscado porque quiere que su hijo pueda salir adelante si ella ya no está. Además, le asegura, con lágrimas en los ojos que "te robé el pasado de Emir y tal vez yo me pierda su futuro. No conoceré a su primer amor ni a sus hijos".