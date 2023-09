Alguien del pasado regresa a la vida de Adem para complicarle las cosas

Adem antes no se llamaba así, respondía al nombre de Fatih y su vida seguía cauces oscuros. Al cambiarse de nombre y ponerse el de Adem, pensó que su pasado quedaría atrás para siempre, pero ahora ha vuelto a aparecer una de sus grandes pesadillas para cobrarse antiguas deudas.

Halim se presenta en el despacho de Adem para exigirle el pago de una antigua deuda. Adem, sorprendido, asegura que le pagará todo lo que le debe fijando unos plazos muy concretos para que Halim no se quede sin recibir ni una moneda de lo que se le adeudaba. Pero este viejo colega de Adem no quiere que le pague la deuda, quiere cobrarse un favor y le pide a Adem que convierta parte de su dinero negro, en moneda de curso legal. Adem asegura que ya no se dedica a eso, pero Halim tiene un as en la manga. Si Adem no accede a su peticiones, podría costarle muy caro no tanto a él como a su mejer, Dilara.