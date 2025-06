Ignacio quiere seguir formando parte de la vida de Cecilia pero ha iniciado una relación con Casandra

El matrimonio entre Cecilia e Ignacio terminó de manera abrupta debido al mal carácter del Iturbide y de su violento comportamiento. Sin embargo, Cecilia espera un hijo suyo y esta situación todavía les mantiene unidos en cierta manera. Cecilia ha dejado claro que no quiere que Ignacio sea una mala influencia para el bebé, pero él quiere acompañarlo, convertirse en su padre y no perder el contacto. para que eso suceda, Ignacio tiene que cambiar mucho su forma de ser y no es una tarea sencilla. Ni más ni menos que se puso hecho una fiera cuando vio a Cecilia con otro hombre durante una fiesta. Luego le ha intentado pedir perdón, pero Cecilia está cansada de ese comportamiento.

Además, Ignacio ha comenzado una relación con Casandra, la que era mano derecha de Olimpia en su empresa de moda. Casandra es una mujer con personalidad y que se ha dado cuenta enseguida de los problemas que Ignacio tiene. Está enamorada de él, pero antes de comenzar una relación, le ha dejado claro que tiene que aclararse y comportarse de manera decente si quiere que esa relación tenga éxito.