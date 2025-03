Natalia busca destruir a Valeria y desata la furia de Mateo al revelarle que su esposa está embarazada

Natalia no sabe cómo destruir a Valeria. No puede perdonarla que no la auxiliará tras el accidente de coche ni que usurpara su identidad, por lo que ahora su único objetivo es hacerle la vida imposible y verla sufrir.

Decidida a sembrar la duda, la hija de Alfonso descubre que la nuera de Hilario no le ha contado a Mateo que está esperando un bebé y no duda en revelárselo. Para generar aún más incertidumbre, le insinúa que, si Valeria no le ha dicho nada, quizá sea porque él no es el padre.

La noticia enciende a Mateo, quien, furioso, busca a Valeria para pedirle explicaciones. Ella le asegura que su intención era decírselo, pero que prefería esperar hasta después del juicio. "Ahora, lo importante es saber qué papel quieres jugar en nuestras vidas", le responde la hija de Daniela.

Mateo, que está resentido y dolido con ella por haberle ocultado que era Valeria, le confirma que asumirá su paternidad y se esforzará para que a su hijo no le falte nada. Sin embargo, deja claro que no puede perdonar su engaño y que cada uno debe vivir su vida. Valeria, aunque afectada, respeta su decisión.

Más tarde, Mateo comunica la noticia a su padre: va a ser abuelo. La emoción le embarga, aunque lamenta que su hijo y su nuera están distanciados. Aún así, le pide a Mateo que se haga responsable de su hijo cuando nazca.