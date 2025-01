Alfonso se hace una prueba de paternidad y Valeria se ve obligada a contarle su secreto a Elena

El matrimonio entre Mariana y Alfonso se rompió definitivamente después de que este comenzara a sospechar que su hija Natalia no era suya. La culpa de todo la tuvo Freda, la amiga de Mariana que llegó por sorpresa a la hacienda: ella fue la que se encargó de sembrar la duda de la paternidad en la cabeza de un celoso Alfonso y, aunque Mariana siempre le aseguró que Natalia era suya, las dudas acabaron con su matrimonio. Ahora, 15 años después y tras el regreso de Natalia a la hacienda, Alfonso ha decidido hacerse la prueba de paternidad.

El resultado es el esperado Natalia no es hija de Alfonso. La noticia ha caído como una bomba en la hacienda. Ni Freda, ni Elena podrían sospechar este desenlace. Freda porque sabe que se inventó lo de la falsa paternidad para romper el matrimonio de Alfonso y aprovechar la coyuntura para ocupar el lugar de Mariana; y Elena porque nunca dudó de que Mariana siempre le fue fiel a Alfonso. Lo cierto es que ninguna lo sabe, pero la Natalia que hay en la hacienda no puede ser hija de Alfonso sencillamente porque no es Natalia, sino Valeria. Pero claro, eso nadie lo sospecha.

Tras descubrir el resultado del análisis, Elena acude a ver a Valeria para decirle lo sucedido. Elena le pregunta directamente a Valeria quién es, porque no se le pasa por la cabeza que Natalia no sea hija de Alfonso. Valeria se ve en la obligación de contarle le verdad a Elena que se queda de piedra la descubrirlo todo. Además, Valeria le dice que Natalia ha muerto en un accidente en España, lo que sume a la pobre Elena en una gran tristeza.

Ahora, además del párroco de San Carlos, Elena también conoce la verdad sobre la identidad de Valeria. Le pide que sea sincera con Mateo, pues cada día que pasa y no le cuenta la verdad, la situación se hará más complicada para Valeria.