Verónica revela los secretos más oscuros de Adrián y logra que Natalia abra los ojos y se aleje de él

Adrián consigue el teléfono de Omar y lo llama con Natalia a su lado. Quiere comunicarle que Andrea está esperando un hijo suyo. Pero, recibe una sorpresa amarga. El hijo de Elías no contesta a su llamada sino su examante, Verónica, que está cuidando de Omar en Londres.

La malvada amiga de Natalia enfurece al descubrir que Cantú está con su mujer. Cree que se han dado una segunda oportunidad y no duda en desprestigiar al empresario para que la madre de Regina se aleje de él. La hermana de Mario quiere destruir a Adrián y no está dispuesta a parar hasta conseguirlo. "Creía que tenías dignidad y que no perdonarías tan pronto a tu marido", le dice Verónica a Natalia.

Cantú pierde los nervios y le confiesa indignado que iniciar una relación con Verónica ha sido el peor error que ha cometido en su vida. Pero, a la hermana de Mario no parece importarle sus palabras y continúa destapando todos los trapos sucios de Adrián para que la hija de Teresa no vuelva con él. Le explica que, cuando Natalia y él se conocieron, Cantú tuvo que huir de Monterrey por el fraude que su padre cometió y que en ella encontró una oportunidad para amasar su fortuna tomando como punto de partida el dinero de su herencia.

Verónica le sigue contando a Natalia lo que Adrián decía de ella cuando estaban todavía casados. Su marido la tachaba, ante la hermana de Mario, de ser una mujer de aburrida y que no despertaba su pasión. Las palabras de Verónica hacen que Natalia reaccioné y se dé cuenta que no puede fiarse de un hombre que le ha hecho tanto daño. Pero, Adrián no está dispuesto a darse por vencido y le asegura que Verónica habla por despecho y que va a luchar por su perdón.

Sin embargo, Natalia no está muy convencida y está harta de que Verónica siga inmiscuyéndose en sus asuntos. "Esta llamada de Verónica sirve para recordarme que no debo fiarme de ti", le asegura a Robles a su todavía esposo.

Natalia invita a Cantú a irse de su casa y le recuerda que no lo quiere en su vida porque es un mentiroso. Adrián cree que su mujer se ha dejado envenenar por Verónica, pero ella, en realidad, lo único que ha hecho es recordar el daño que su marido le causó a ella y a sus dos hijas. "Estás empeñado en recuperar una familia que ya no existe. A nuestras hijas les hiciste vivir un auténtico horror", asevera muy seria.