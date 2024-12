Doña Magos se convierte en la confidente de Vicente y Natalia, quienes le revelan sus sentimientos mutuos

Doña Magos padece cáncer de ovario, y su estado de salud es cada vez más delicado. Natalia la visita en su habitación y le insiste en acudir a un especialista para evaluar si el tumor que tiene puede ser operable. La abuela de Vicente accede a realizarse nuevos exámenes con la esperanza de salvar su vida.

Aprovechando que está a solas con Natalia, la bisabuela de Benjamín le pregunta directamente qué siente por su nieto. Natalia se sincera y le confiesa que está enamorada de Chente y que a su hijo Benjamín lo adora profundamente.

Doña Magos se llena de alegría al saber que el amor entre Vicente y Natalia es mutuo. Sin embargo, Natalia le aclara que no está preparada para iniciar una relación. Le recuerda que fue traicionada por su esposo en el aniversario de bodas y que Chente aún está procesando la muerte de su mujer, Lucía. Según Natalia, Vicente podría estar confundiendo su soledad con amor. Pero Doña Magos no opina lo mismo; para ella, el destino los unió por una razón.

La abuela le aconseja que se dé una oportunidad con Vicente, pero no logra convencerla. Natalia le explica que aún no está divorciada y que quiere dedicarse a su negocio de postres y velar por el bienestar de sus hijas. "No puedo pensar en el amor mientras mis hijas no estén bien", le asegura. Además, le pide que sea discreta y no le revele a Vicente lo que siente por él.

Más tarde, Doña Magos recibe la visita de su nieto Vicente, quien también le confía sus sentimientos. Le cuenta que está enamorado de Natalia y que se besaron en la cabaña de su amiga Fernanda. No obstante, está desanimado porque Natalia le dejó claro que no quiere enamorarse de nuevo. La abuela lo anima a no rendirse y a luchar por el amor de Natalia, pues está convencida de que ambos tienen la oportunidad de ser felices juntos.