La sincera confesión de Burcu que afecta a su relación con Gürclu

Hemos descubierto el pasado de Burcu y por qué es una mujer atormentada incapaz de mantener una relación estable con los demás. Acude a casa de la hija de su antiguo jefe y se sincera con ella. No sabe que Gürclu la está escuchando y decide confesar por qué se comporta de esta manera. No es solo la pérdida de su bebé. Burcu también guarda un profundo odio por Khan, el que fuera su marido. Quiere vengarse a toda costa de él y meterlo en la cárcel no es suficiente.

Burcu reconoce que no puede hacerle a Gürclu lo mismo que le sucedió a ella. Si lleva a cabo su venganza, Gürclu sería uno de los grandes perjudicados. Cuando él lo escucha se da cuenta de muchas cosas y toma una decisión.