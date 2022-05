Savas increpa a Meryem mientras la policía se la lleva detenida

Meryem está trabajando en la panadería de su padre como todas las mañanas. Está feliz y despreocupada. Mientras, a través de la ventana, un indignado Savas la observa nervioso decidido a entrar. Sabe que ella es la dueña del coche que provocó la muerte de Sevinç. Antes de entrar, aparece por sorpresa la policía.

Los agentes entran en la panadería y preguntan a Meryem sobre la propiedad del coche y sobre lo que ocurrió anoche. Ella, sorprendida, les dice que el coche es suyo y les miente cuando le preguntan si era ella la que lo conducía. No sabe el lío en el que se está metiendo. Oktay le había dicho la noche anterior que habían chocado con un bolardo y no le dijo nada sobre Sevinç. Los agentes deciden llevársela a la comisaría para tomarle declaración al tiempo que Savas la increpa desde la puerta. Meryem no entiende nada de lo que está sucediendo.