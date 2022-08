Savas arruina su relación con Meryem por defender a su padre

Savas le ha demostrado a Meryem estar muy enamorado de ella, pero el futuro de Yurdal se interpone entre ambos. Yurdal está detrás de la muerte del padre de Biliz. La abogada que fuera amante de Oktay quiere legar hasta el final y acabar con Yurdal en la cárcel. Por eso le exige a Savas que le facilite unos documentos robados en los que se demuestra la implicación del padre de Savas en el asesinato.

Savas asegura no tenerlos, pero Meryem los descubre en el interior del coche. Sorprendida se presenta delante de Savas y le pide explicaciones sobre eso. Savas asegura que no puede permitir que su padre acabe en la cárcel porque sería su final. Biliz le ruega que no se convierta en encubridor de un crimen y Meryem no da crédito ante la actitud de Savas.