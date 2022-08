Meryem sospecha de que Oktay puede estar vivo

Meryem ha recibido un mensaje para que acuda al cementerio. Allí se ha encontrado con Turan que le ha confirmado que no ha sido él quien le ha enviado el mensaje. Todo esto confirma las sospecha de Meryem de que Oktay no está muerto y la vigila. Quiere conseguir una orden judicial para que saquen el cuerpo de la tumba y comprueben si se trata de Oktay o no.

Por su parte, el fiscal sigue con su juego y ahora piensa en Khan, el ex marido de Burcu. Cree que puede serle de utilidad en sus planes de futuro.