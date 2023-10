La grave acusación de Melissa hacia Orhan, ¿estará en lo cierto?

Melissa lleva unos días preocupada. Desde que escuchó una conversación telefónica de Orhan, su cabeza no ha parado de dar vueltas. No sabe si contárselo a su hija Defne, su mejora amiga, porque no quiere que se lleve un disgusto.

Al final, Melissa no puede seguir ocultando a su amiga la verdad y decide hablar con ella. Le asegura que sospecha que su padre está relacionado con Más ecológicos, una plataforma que quiere comprar todas las granjas y los cultivos de los alrededores.

A Defne le cuesta creer lo que Melissa le cuenta y argumenta su defensa hacia su padre afirmando que si, realmente estuviera relacionado con ellos, no se habría unido a la cooperativa de granjeros del valle y no habría ayudado a Cüneyt con sus tierras.