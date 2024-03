La contundente reacción de Kerem con Ashli tras el grave incidente ocurrido en una joyería

Desde que se conocieron en unas peculiares circunstancias, Ashli se ha interesado mucho en Kerem. Su forma de gestionar el problema en el que ella se había metido, le gustó y desde entonces le ha estado persiguiendo hasta que ha conseguido el compromiso de Kerem y ambos han empezado a salir. Ninguno de los dos sabe nada de la familia del otro, pero uno de los compañeros de Kerem está muy molesto con él porque Ashli ha decidido salir con el hijo de Melek en lugar de con él. La relación entre Kerem y Ashli parece que ha entrado en una fase de felicidad y complicidad, pero todo está a punto de irse al traste.

Kerem y Ashli acuden a una joyería porque a ella le gustan mucho los relojes. También les acompaña Emre, el compañero de Kerem en el equipo. Está celoso porque Ashli sale con Kerem y no con él; por eso decide torpedear su relación y le mete un reloj en la mochila a Kerem sin que se de cuenta. Aprovecha un descuido y se marcha. Todo parece ir normal hasta que Kerem y Ashli se marchan de la tienda; entonces comienza a sonar la alarma y el dependiente le pide a Kerem que le deje revisar su mochila.

Allí, en un bolsillo, encuentra el reloj y el dependiente acusa a Kerem que querer robárselo. Él está sorprendido porque sabe que no ha hecho nada, pero el joyero está decidido a ir a la policía. En el forcejeo, el reloj se cae y se rompe, ahora además habrá que pagarlo. Kerem enseguida sospecha de Ashli, pues no es la primera vez que ha robado algo. Ella se defiende y dice que es inocente, pero Kerem no la cree. La relación entre ambos se rompe abruptamente. Ashli está desolada e indignada porque ella no ha tenido nada que ver, pero Kerem la responsabiliza de todo.