Así es como Ömer da con el paradero de Defne, pero en su huida, sufren un grave accidente de tráfico provocado por Adnan

Adnan no está dispuesto a dejar en libertad a Defne. El joven está obsesionado con la hija de Melek y no la dejará ir si no sale de la casa cogida de su mano. Pero, la hermana de Kerem no le ama y no da su brazo a torcer.

La joven aprovecha, que se acerca al baño, para intentar huir con el coche de Adnan, pero no lo logra. El hijo de Kenan acaba atrapándola, pero Defne consigue hacerse con su móvil que encuentra en el vehículo y manda a Ömer un mensaje por Whatsapp para pedirle ayuda y su ubicación.

Adnan acaba descubriéndola y obliga a la joven a montarse en el coche para buscar otro lugar donde esconderse. Pero, justo en ese mismo momento, llega Ömer. Se produce un forcejeo entre ambos y, al final, el sobrino de Halil consigue reducirle.

Ömer y Defne se escapan y, cuando parece que el peligro ya ha pasado, se percatan que Adnan les persigue con su coche a gran velocidad. El hijo de Kenan, que está desequilibrado, se empotra varias veces contra el vehículo de los jóvenes logrando que Ömer pierda el control de su coche y acaben dando vueltas de campana.

Adnan se acerca hasta el coche accidentado y se lleva a Defne dejando a Ömer gravemente herido en el vehículo. ¿Dónde se llevará a la hija de Melek que necesita asistencia médica?