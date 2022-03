"Miro a la familia que perdí hace unos años". Ali tiene algo importante que decirle a todos

Ali está viviendo un sueño. Tiene en su casa a toda su familia junta y no puede dejar de emocionarse. "Miro a la familia que perdí hace algunos años. tenía muchas ganas de revivir este momento". Ali no puede creerse que estén todos juntos "no sabéis lo feliz que me hacéis". Parece mentira que este momento se esté produciendo.

Pero después de hablar a cada uno de sus hijos, y haberles pedido perdón por todo el daño que les ha causado, Ali tiene algo importante que decirles a todos. Una noticia que no sentará bien al resto de la familia, pero es una decisión que Ali tiene meditada. Todo suena a despedida y todos en la familia se preocupan.