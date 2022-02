Hakan se muda a Alemania y se lleva con él a Sera

Por si no había sido suficiente con que casi arresten a Mete, con que Soner haya abandonado a Aylin y esta se haya quedado embarazada, ahora las cosas se complican, y mucho, para Berrin.

La separación de Berrin y Hakan no es que haya sido un camino de rosas precisamente, pero esta nunca se imaginaría que Hakan conseguiría la custodia total de su hija y que, encima, se la llevaría a Alemania. Berrin está destrozada y no puede hacer otra cosa que llorar y abrazar a Sera pero hay otra persona que no dudará en defender a Berrin hasta el final y que, incluso, se peleará con Hakan por ella ... ¿Te imaginas quién es?¿No te quieres perder la pelea con Hakan? Entonces, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.