Simón humilla públicamente a Sara y la saca de la finca de mala manera

A Simón no se le olvida el día en el que la madre de Sara, Déborah, llegó a la finca para reprocharle a la entonces mujer de Don Severiano que era ella la mujer a la que su marido amaba y que por eso había tenido una hija con él. Desde ese día, la madre de Simón cayó en una profunda depresión que la llevó a la muerte. Simón nunca se lo había contado a sus hermanos y ahora, con Sara delante lo hace público para demostrar el tipo de persona que Déborah y Sara son.

Sara se defiende de las acusaciones y asegura que no llegó a la finca para hacerse con la herencia, pero Simón no la cree. Quiere que se marche lejos y que no vuelva más, pero Sara no tiene ninguna intención de hacerlo. Así que Simón la coge por la fuerza y la expulsa de la casa.