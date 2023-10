Pedro sorprende al resto de sus hermanos con una confesión que nadie se espera

Beatriz le ha confesado a Cornelio que tuvo una aventura con Pedro. Por eso, en cuanto Pedro lo descubre, se dirige a la hacienda para ajustar cuentas con el segundo de los Del Monte. Allí ambos tienen una pelea que termina cuando el resto de hermanos interviene.

Es un momento de gran tensión entre todos, pero no queda claro el motivo por el que Cornelio ha reaccionado de esa manera, más teniendo en cuenta que tanto Cornelio como Pedro han sido amigos desde chiquitos.

Cuando la situación se calma y Cornelio se marcha, el resto de hermanos interroga a Pedro para conocer los motivos de la reacción de Cornelio. Pedro no tiene pelos en la lengua y asegura que ha tenido una aventura con Beatriz, la mujer del que una vez fue su gran amigo. esa es la explicación a la violenta reacción de Cornelio. Pero el problema no queda ahí. Simón ata cabos y se pregunta por qué su hermano Pedro ha estado hablando de tener hijos, la respuesta no se hace esperar. Pedro confiesa quién es el primer heredero de los Del Monte, su hijo Tadeo, el que tuvo con Beatriz.