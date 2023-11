Mientras Pedro le declara su amor a una Sara herida, Juan recibe una impactante noticia de Julieta

Sara ha recibido una brutal paliza y se encuentra en el hospital donde se debate entre la vida y la muerte. No se sabe quién ha sido pero todo apunta a que se trata de los enemigas comerciales de Juan. Mientras se encuentra en el hospital, Pedro la está cuidando y no puede evitar declararle su amor, aunqe Sara esté inconsciente.

Cuando Juan se entera de e lo que le ha ocurrido a Sara se dispone a salir rápidamente para el hospital pero Julieta le detiene porque hay algo que quiere comentarle. Juan no está para historias del trabajo, pero Julieta asegura que no es del trabajo sino personal. Cuando Juan escucha lo que Julieta le tiene que decir no puede creerlo.