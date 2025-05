Ömer acepta un soborno de Akif para sacar a su familia de la miseria

Los hermanos Eren regresan al gallinero tras las súplicas de su tío Orhan, quien les ruega que vuelvan a Estambul. Esta decisión desagrada profundamente a Şengül. La madre de Aybike llama a Akif para informarle de que, finalmente, sus sobrinos han regresado a casa.

Mientras tanto, el padre de Doruk intenta sobornar a Ömer para que retire la denuncia contra Berk. Se pone en contacto con él para tratar el asunto directamente. Durante su conversación, el empresario le habla de Berk y le confiesa que es hijo de un socio e íntimo amigo suyo, por lo que desea que retire la acusación. Ömer se indigna con la propuesta: "¿Me está tomando el pelo? ¡Mi tío ha acabado en el hospital!".

Al no lograr convencerlo con palabras, recurre al soborno. Le ofrece una suma importante de dinero para sacar a su familia de la miseria: "Toma este dinero, mudaos a una casa, haz felices a tus hermanos y vive una buena vida".

En un principio, Ömer rechaza la oferta, pero finalmente la acepta por el bien de sus hermanos, con el deseo de mejorar sus condiciones de vida. El empresario celebra la decisión: "Sabía que eras un chico listo, Ömer. Tienes la inteligencia necesaria para tomar buenas decisiones, a diferencia de tus hermanos".

Sin embargo, para recibir el dinero, Ömer debe acudir primero a la comisaría y cambiar su declaración contra Berk. Akif lo espera fuera, y cuando Ömer cumple con lo pactado, le entrega el sobre con el dinero. Luego, informa al padre de Berk de la buena noticia.

Ömer regresa a casa y Kadir nota que lleva un sobre en el bolsillo. Justo en ese momento, aparece Berk, tras ser absuelto de sus cargos, lo que provoca la furia de Kadir y de su primo Oğulcan, quien no olvida que su padre estuvo a punto de morir por culpa de él. Antes de marcharse, Berk revela al hermano de Asiye que Ömer ha sido el que ha retirado su denuncia contra él y con desprecio le lanza dinero a Kadir para que compren algún animal para su gallenero.

Furioso, Kadir le pregunta a Ömer qué ha hecho. Este le confiesa que cambió su declaración contra Berk en la comisaría a cambio de dinero: "Les he dicho que Berk no estuvo allí". Y, para justificar su decisión, les explica que recibió una buena oferta y no quería desaprovecharla.

Kadir rechaza el dinero indignado: "Vas a coger ese dinero y lo vas a devolver". Pero, Ömer se niega: "No lo voy a hacer. No vas a decidirlo todo tú. Lo acepté para que podamos vivir como personas".

Kadir le recuerda que su padre jamás hubiera aceptado su decisión: "Si papá te viera así, se avergonzaría". A lo que Ömer responde, con rabia: "¿No se avergonzaría más si viera que hemos vuelto a este estercolero? ¡Esto es vivir como animales!".