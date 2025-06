Nazli y Alí sellan su amor con una boda inolvidable, un hijo en camino y el legado de Adil que perdura: así es el emotivo desenlace de Doctor Alí

Nazli le comunica a Ferman que está esperando un bebé y que pronto será tío. La joven ya ha decidido seguir adelante con el embarazo. "Lo he pensado y quiero tenerlo", le confiesa Gülengül a su novio, y le da tiempo a Vefa para que asimile la noticia y decida si está preparado para ser padre.

Vefa, lleno de dudas, acude a hablar con Ferman antes de que este abandone el hospital Berhayat, tras haber dimitido y encontrado trabajo en otro centro. Sin embargo, finalmente Vuslat y Beliz le ofrecen el puesto de jefe médico, y Ferman decide quedarse.

Eryiğit felicita a Vefa y le anima a no tener miedo. "¿Crees que puedo ser padre?", le pregunta Alí. Ferman, convencido, le responde: "Mírate en el espejo e imagínate sosteniendo un bebé. Cuando te miro, veo que todo es posible. No lo olvides nunca, Alí".

Nazli llora en la azotea, preocupada por la decisión que pueda tomar Alí. Teme que él no se sienta preparado para ser padre y se oponga al embarazo. Pero se sorprende al ver que Vefa está decidido a tener un hijo. "Todo lo que has conseguido demuestra que no hay nada que no puedas hacer. Sé que serás un padre maravilloso", le asegura a su futuro marido. Vefa quiere casarse con ella lo antes posible.

Una semana después, se celebra la boda de Nazli y Alí, pero surge un contratiempo: el joven médico no aparece, y todos temen que el miedo haya podido con él y haya abandonado a Gülengül.

Sin embargo, Vefa aparece en el último momento, acompañado del padre de Nazli. No quiere que el padre de su futura esposa se pierda el enlace. Alí no ha tenido la misma suerte: fue a buscar a su madre para invitarla a la boda, pero ella se negó a asistir. Ahora tiene otra familia y le pidió que se olvidara de ella para siempre.

Finalmente, Nazli y Vefa se casan rodeados de sus amigos más cercanos y celebran su amor por todo lo alto. Pero, no es el único enlace que habrá. Ferman y Beliz también contraerán matrimonio, al igual que Doruk y Mucize, quienes han encontrado a sus medias naranjas.

Pasan los años, y Alí, ya anciano, recuerda todos los momentos vividos. A pesar de ser autista, logró convertirse en cirujano y profesor, y junto a Nazli tuvo un hijo que llenó su vida de alegría. Sin embargo, nunca pudo olvidar a su querido Adil, a quien consideraba un padre. Hoy, su memoria vive entre ellos, pues acaban abriendo una clínica en su honor.

La serie Doctor Alí termina con un mensaje optimista del protagonista: "Cualquier cosa es posible en este mundo. No me olvidéis".