Doruk recurre a una pequeña mentira para acercarse a Asiye y conocerla mejor

Doruk se siente cada vez más atraído por Asiye y busca un pretexto para pasar más tiempo con ella. Le dice que su parte del trabajo que hicieron juntos sobre la empatía está incompleta y que necesita quedar con ella para terminarlo. "La profesora me dijo que te preguntara algunas cosas sobre ti. Necesito conocerte mejor", le asegura. Para que la hermana de Emel no le dé un "no" por respuesta, le dice que para él es importante sacar buenas notas. Al final, la joven accede a quedar con él fuera de clase.

Pero, antes se va al baño y, al mirarse en el espejo, recuerda una conversación con Doruk en la que él le dijo que estaba más guapa con el pelo suelto que con coleta. La hermana de Ömer no puede dejar de pensar en sus palabras y decide soltarse el pelo para agradarle.

Doruk queda con Asiye en un lugar idílico al lado del mar, y ella no entiende por qué la ha citado allí en lugar de verse en el colegio. Él le explica que es un sitio agradable para pasear y disfrutar del buen tiempo. La joven cree que, desde que participaron en el concurso musical del colegio, él está "muy misterioso", aunque piensa que entre ellos solo hay una relación de amistad. "¿Crees que nos hemos hecho amigos?", le pregunta Doruk y ella le responde: "Somos un poco amigos".

El hermano de Melisa comienza a improvisar preguntas personales para conocerla mejor: su color favorito, su estación del año preferida, su flor, qué la hace feliz… De pronto, le lanza una pregunta sobre el amor que la deja descolocada. Ella le responde: "Creo que, si me enamorara, estaría siempre cantando canciones". Doruk le pregunta si alguna vez se ha enamorado, y ella le confiesa que nunca se ha enamorado de verdad. “"Y últimamente no tienes ganas de cantar canciones?", le pregunta él. Pero Asiye evita responder, intentando no mostrar ningún sentimiento hacia él.

Al final, Doruk cambia de tema y le pregunta cuál es su dulce favorito. Ella le confiesa que es el algodón de azúcar. A él le hace mucha gracia y, al ver su reacción, ella le pide que no lo incluya en su grabación. Doruk se niega, y Asiye intenta quitarle la grabadora. En ese forcejeo, acaban cogiéndose de la mano. Ella se da cuenta de que entre ellos hay cada vez más feeling y le dice que deben terminar el trabajo porque no dispone de más tiempo. Finalmente, se marchan.

Más tarde, Asiye se encuentra con la profesora que supuestamente le dijo a Doruk que su trabajo sobre la empatía estaba incompleto y le pide más tiempo para terminarlo. La profesora le aclara que nunca dijo eso, aunque, si quiere mejorar la nota, no tendrá problema en aceptarlo. Intrigada, Asiye decide pregunta directamente a Doruk por qué le ha mentido. Él le confiesa que era la única forma de pasar más tiempo con ella y conocerla mejor. "Si no me inventaba una excusa, no ibas a aceptar mi oferta. ¿Verdad?", le pregunta, pero ella no le responde.