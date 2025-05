Doruk ya no se esconde: declara su amor por Asiye en clase

Harika se venga de Asiye al ver que cada vez pasa más tiempo con Doruk. Esta vez introduce en su mochila las preguntas de un examen, y cuando el profesor las encuentra, se enfada mucho con ella. La hermana de Kadir niega haberlo hecho, pero el docente no la cree y amenaza con retirarle la beca. Ömer sale en su defensa y asegura que alguien le ha tendido una trampa.

Doruk está convencido de que ha sido Harika, pero como ella no admite su culpabilidad, el hijo de Akif asume la responsabilidad y le dice al profesor que fue él quien puso las preguntas porque no había estudiado para el examen. El docente lo envía al despacho del director.

Ömer también sospecha que ha sido Harika, y Aybike está segura de que la hija de Suzan actúa movida por los celos. El hecho de que Doruk esté enamorado de Asiye hace que Harika pierda el control.

Doruk regresa a clase y le asegura a Harika que no va a conseguir separarlo de Asiye. La joven se hace la inocente y niega cualquier implicación ante la hermana de Emel. El hermano de Melisa sabe que Harika actúa por celos, pero ella lo niega rotundamente. "No estoy celosa, porque entre vosotros no hay nada", dice con seguridad.

Para evitar más malentendidos, Doruk confiesa delante de toda la clase que está enamorado de Asiye y que, aunque aún no están saliendo porque ella no confía del todo en él, va a hacer todo lo posible para ganarse su confianza. Una vez más, el joven le demuestra a Asiye lo que siente, y ella, agradecida, le coge de la mano con cariño. Oficialmente, ya son novios. Ömer se queda sin palabras al descubrir los sentimientos del hijo de Akif hacia su hermana. Berk, en tono burlesco, pide a toda la clase que les den la enhorabuena por su noviazgo.

Tras esa confesión pública, Doruk ya no oculta su amor por Asiye. Salen del colegio cogidos de la mano, bajo la atenta mirada de Harika, que se muere de envidia. La hija de la amante de Akif le confiesa a Berk que actuó así contra Asiye con la intención de que la expulsaran del colegio, pero el joven le reprocha que, gracias a su actitud, ahora están juntos. "Ahora se va a apartar de nosotros y estará con esos perdedores", le dice Berk a su amiga.

Mientras tanto, Doruk y Asiye, ajenos a los comentarios de los demás, dan un paseo por el parque. Al final, él la abraza por la cintura, pero la joven no se siente cómoda, y Doruk ya comienza a comprender que hay ciertas reglas que debe respetar como ir cogidos de la mano y no abrazados por la cintura. Además, sabe que a Asiye le gustan los chicos aficionados a la lectura y que sean buenas personas.

Durante su paseo, recuerdan también cuándo fue la primera vez que notaron que se gustaban. Ella le cuenta que fue un día en el colegio, cuando él le ofreció su bufanda para que no pasara frío. Él, por su parte, recuerda un momento en el que discutían, y ella demostró ser una joven fuerte, dura, valiente y, además, preciosa.