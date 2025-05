Una confesión inesperada desata una ruptura y una tragedia en Hermanos

Suzan está embarazada de Akif, y de momento solo él lo sabe. La mujer de Kenan coincide con Nebahat en el hospital; ambas han ido a visitar a una amiga en común que acaba de dar a luz. Mientras esperan en una sala contigua junto a otras amigas, Nebahat confiesa su deseo de ser madre nuevamente. Suzan se queda de piedra al escucharla.

Cuando se quedan solas, la madre de Melisa no deja de hablar de Akif y de lo maravilloso que es. "No puedes comparar a Akif con Kenan. Akif es único, difícil de encontrar", le asegura.

Suzan no puede callarse más y le aconseja a Nebahat que deje de engañarse: "Akif no está enamorado de ti, deberías saberlo perfectamente", le espeta.

Nebahat, desconcertada, no entiende a qué se refiere. Suzan le confiesa que todo lo que dijo Aybike en la fiesta de cumpleaños de Melisa era cierto y que Akif la ha estado engañando. Nebahat, aún incrédula, lo niega. Pero Suzan decide ir más allá y le revela que está embarazada de Akif. Nebahat se queda en shock. "¿Cómo has podido hacer algo así? " logra decir antes de marcharse de la sala, indignada.

Al llegar a casa, Nebahat se enfrenta a su marido: "¿Es cierto que has sido infiel con Suzan?". Akif se hace el inocente: "Nebahat, ¿qué estás diciendo, por Dios?"

"¡Ya no me puedes engañar!", Le grita ella. Comienza a atar cabos y le exige saber si el pendiente que él le regaló era, en realidad, para Suzan. Akif, nervioso, insiste: "No sé de qué estás hablando".

Nebahat está harta de su hipocresia y le confiesa que Suzan le contó que está embarazada de él. Finalmente, Akif admite que lleva viéndose con Suzan desde hace seis meses. Nebahat, devastada, lo bombardea a preguntas. Pero él intenta restarle importancia: "Solo ha sido un rollo".

Nebahat ya ha tomado una decisión. Quiere divorciarse, y aprovecha una comida familiar, en la que han invitado a los hermanos Eren, para comunicárselo. Esto enfurece a Akif. Nebahat le advierte que su intención es quedarse con todo. Y si no accede, les contará a los Eren que él es el responsable de la muerte de sus padres, Hatice y Veli. Eso lo arruinaría por completo. Akif lo niega: "¿Quién te ha dicho eso? ¿Cómo puedes creer algo así?".

Pero Nebahat sabe la verdad. Se la cuenta con detalle y, como prueba definitiva, saca de su bolsillo un pendrive que contiene el vídeo en el que se ve cómo Veli cae desde lo alto de un edificio en obras. Akif parece acorralado. ¿Aceptará el divorcio?

Por otro lado, Harika, al enterarse de que su madre está embarazada de Akif, reacciona con rabia y, en un arrebato, la empuja por las escaleras. Aunque no lo hace a propósito, se siente profundamente culpable.

Suzan es ingresada en el hospital y, finalmente, pierde al bebé que esperaba. Akif se presenta allí, preocupado por la salud de su amante, pero Harika lo recibe fríamente: "Lo que le pase a mi madre, a ti no te importa".

Al enterarse de la pérdida, Akif le hace una revelación que sorprende a la joven: "Ese niño le iba a servir a tu madre de consuelo por el hijo al que hace años perdió la pista". Harika queda atónita. "¿Qué hijo?", pregunta, desconcertada. Akif evita dar más detalles: "Pregúntale a tu madre, si tanto interés tienes".